Bisarra avgörandet – Ovetjkin hjälte utan att ens skjuta

Innan det bisarra straffavgörandet hade Rangers fått en drömstart och tagit ledningen redan efter 45 sekunder sedan Capitals tabbat sig i egen zon.

Carl Hagelin replikerade snabbt med sin första poäng för Washington när han skickade in 1–1 efter bara 2.03. Och halvvägs in i den första perioden trampade Andre Burakovsky in i offensiv zon, tog sig förbi sin försvarare och skickade in ledningsmålet med ett välriktat dragskott.

– Vi gav dem en chans att ta sig tillbaka in i matchen trots att vi dominerade större delen av matchen, säger svenske Carl Hagelin till lagets hemsida.

Rangers kvitterade i den andra perioden och tvingade så småningom fram en straffläggning. Det var där den märkliga scenen utspelade sig.

Aleksandr Georgijev, som imponerat med 37 räddningar under matchen, tappade eller kastade klubban mot Alexander Ovetjkin innan landsmannen hade fått iväg ett avslut.

Domarna ringde på situationen som videogranskades. Beskedet blev att straffen skulle räknas som ett mål – vilket också blev helt avgörande.

– Jag visste till 100 procent att det var mål. Kassen var tom och han kastade klubban så... jag var förvånad över domarnas första reaktion. Tur att det finns repriser, säger Ovetjkin till lagets hemsida.

Capitals vann med 3–2 och knep bonuspoängen.

Se den märkliga situationen här! (Extern länk)