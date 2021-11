Hemmaklacken samt en tillrest bortaklack skapade festlig derbystämning på läktarplats, men nere på isen lyste festen till en början med sin frånvaro.

– Chansfattigt hittills, det krävs mer än så här från något av lagen om det ska bli mål, sade Växjös back Joel Persson till C More i den första periodpausen.

Inför den här säsongen värvade Oskarshamn Patrik Karlkvist från hockeyallsvenska Modo. Att benämna den värvningen som en succé framstår allt mer som ett understatement. Drygt halvvägs in i matchen visade Karlkvist varför just han är i toppskiktet i SHL:s skytteliga. Dragskottet kom på instinkt och hittade in i nätet bakom Växjös målvakt Adam Åhman.

13:e målet

En stund senare sköt backen David Quenneville, i powerplay, ett hårt skott som resulterade i utökad ledning för Oskarshamn.

– Jag tycker vi krigar på bra, sade Patrik Karlkvist till C More efter sitt 13:e SHL-mål denna höst.

Blott 57 sekunder in i den tredje perioden fick majoriteten av de 4 382 åskådarna i arenan jubla med anledning av att Tobias Rieder reducerade för Växjö. Hemmalaget var tillbaka i kampen om aftonens poäng.

Tre raka förluster

Växjös spelare såg ut att ha fått energipåfyllning av Tobias Rieders mål, men Joe Cannata i kassen samt Oskarshamns utespelare slet föredömligt i egen försvarszon.

Med drygt tre minuter kvar att spela plockade Växjö ut sin målvakt Adam Åhman i en sista ansträngning i sin ambition om att utjämna. Hemmalaget kom nära, men Oskarshamn höll undan och tog samtliga tre poäng.

Regerande mästarlaget Växjö, som efter landslagsuppehållet förlorat tre raka matcher, kunde bara konstatera att Smålandsrivalen Oskarshamn i och med vinsten passerade dem i tabellen.