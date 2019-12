Raymond riskerar att missa JVM – blir inte kvitt virussjukdom

Det är fortfarande oklart vilken typ av infektion som Raymond dras med. Därför kallar hans klubb, Frölunda, in experthjälp för att komma underfund med problemet.

– Det vi vet är att det är en virussjukdom och att de gör alla tänkbara tester. Jag är full respekt för läkarteamet och de rycker verkligen i alla trådar eftersom att det är en speciell situation där han är uttagen att spela ett junior-VM och vi förstår hur jättegärna han vill göra det. De har gjort några fler tester här nu som de väntar att få svar på, men tills vidare är han sjuk, säger Roger Rönnberg till Göteborgs Posten.

Lucas Raymond har inte spelat en match sedan den 28 november och har vid flera tillfällen i veckan uppsökt läkare. Nu tar klubben hjälp av folk utifrån.

- Vårt läkarteam tar alltid in en second opinion även om det verkar klart vad det är så vill de ha in andra läkare som är experter i området. De håller på att gå i genom all upptänklig expertis nu för att veta att man är så nära 100 procent som möjligt för att ställa rätt diagnos, säger Rönnberg.