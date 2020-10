Robin Kovacs dubbel för Örebro sänkte Växjö

Den tidigare New York Rangers-talangen Robin Kovacs, som lämnade Luleå för Örebro mitt under förra säsongen, har inte fått det att lossna under starten av denna SHL-säsong.

Men i kväll kom hans två första mål för säsongen, och han kunde titulera sig matchvinnare för sitt Örebro.

”Har väntat”

Först, 3.52 in i matchen, kom det första målet då han efter en fin passning av Mathias Bromé tvärs över anfallszonen slog till med ett direktskott i powerplay.

– Man har väntat på det här, skönt att det släpper, sade Kovacs till C More i periodpausen när han fick berätta om sitt första mål för säsongen.

– Det är otroligt bra spel från vår sida rakt igenom. Fantastiskt fin pass av Bromé och jag försöker bara nypa till. Skönt att den går in.

Sköt förbi skymd Fasth

Sedan, halvvägs in i slutperioden, kom hans andra fullträff för kvällen – som länge såg ut att bli matchavgörande. Rodrigo Abols vann tekningen till Lukas Pilö som tog med sig pucken längs höger sargkant. Denne släppte bak pucken till Kovacs som höll i, siktade och sedan snärtade iväg pucken förbi en skymd Viktor Fasth i Växjö-målet.

Växjö hade sedan en hel del puck och en viss press mot Örebro-målet, och kunde med en minut kvar av ordinarie speltid kvar att spela kvittera. I power play, och målvakten Viktor Fasth utplockad, fick Emil Pettersson pucken fri i ”slottet”, och sprätte upp pucken i krysset.

Abols avgjorde

Men i förlängningen klev Robin Kovacs fram igen. Han passade pucken längs med blålinjen till Rodrigo Abols, som tog med sig den till tekningscirkeln och satte pucken i mål.

– Det känns riktigt bra att laget vann och att jag gjorde mål, säger Abols till C More.