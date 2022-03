Rögle nöjde sig inte med CHL-titeln.

På lördagen vann man även seriefinalen mot Skellefteå med 4–1.

– Sjukt stabilt, vi kommer in och krigar från start, vi visar att vi inte är nöjda med att vinna CHL, säger Rögles målvakt Christoffer Rifalk till C More efter matchen.