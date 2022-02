Växjö fortsätter vara en svår nöt att knäcka för Brynäs. Efter en insats av den svagare karaktären kom åttonde förlusten på nio möten lagen emellan.

Brynäs tog ledningen genom Anton Rödin i första perioden och fick gå till pausvila i förarsätet. Men mittenakten blev desto tyngre för Gävlelaget. Ludvig Claesson kunde trycka in Växjös kvittering tidigt, och sedan var det dags för hans namne att ta över showen.

Ludvig Nilsson hade hittills haft en helt mållös säsong, men på bortais mot tidigare klubben slog han till – två gånger om.

Erik Josefssons passning från bakom mål hittade Nilsson i slottet och 27-åringen drog till direkt. Några minuter senare var han framme igen. På en kontring där Växjö kom tre mot en kunde Nilsson, serverad av Andrew Calof, enkelt lägga in 3-1 till gästerna.

– Bättre sent än aldrig. Det första målet var kanske lite skönare, att få 2-1 i matchen, men det andra är snyggare. Calof la en fin macka och det var bara att raka in den, säger tvåmålsskytten till C More i efterföljande periodpausen.

Växjö fortsatte producera i sista perioden och kunde till slut vinna med hela 5-1. Brynäsveteranen Nicklas Danielsson tydligt besviken på det egna spelet.

– Det är skit. Sämsta matchen på säsongen. Helt bedrövligt. Det är svårt att analysera nu. Vi har dålig skärpa och ingen energi, konstaterade han under matchen.

Segern var Växjös första på bortais på fem matcher.