Schweiz hade gått obesegrat genom grupp A efter de fyra inledande matcherna. Men det tuffaste motståndet, Kanada, hade man ännu inte stött på.

Det gjorde man under lördagseftermiddagen i en match som var av det mer underhållande slaget.

Schweiz lagkapten Nico Hischier hade en puck över mållinjen efter nio minuters spel men fick se det bli bortdömt. Godkända mål skulle det dock bli i den första perioden, sex stycken närmare bestämt.

Supertalangen Kent Johnson gav Kanada ledningen 11.52 in i perioden när han snyggt vallade in 1–0 via den schweiziska målvakten Leonardo Genoni, och efter det rasslade målen in – åt båda håll.

Jonas Siegenthaler satte punkt för målkavalkaden i den första perioden när han satte 3–3 med nio sekunder kvar.

Målen kom inte i samma takt under resten av tillställningen. Genoni spikade igen mellan de schweiziska stolparna och då räckte det med mål av Nico Hischier, Pius Suter och Timo Meier för att Schweiz skulle vinna med 6–3.

Därmed toppar man grupp A på maximala 15 poäng på fem matcher, tre före Kanada.

Även Finland, som spelar i Sveriges grupp B, spelade under lördagseftermiddagen. Mot Österrike tog man en planenlig seger med 3–0 efter ännu en hållen nolla av målvakten Jussi Olkinuora. Olkinuora, som inte spelade i 2–3-förlusten mot Tre Kronor, har fått chansen i fyra av Finlands sex VM-matcher och har endast släppt in ett mål.

Finland toppar grupp B på 16 poäng. Tre Kronor är tvåa på 12 poäng, men har en match mindre spelad.