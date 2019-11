HV:s heta trio bakom storsegern mot Rögle

Halvvägs in i den första perioden kom Linus Sandin och Filip Sandberg ensamma med målvakten Roman Will i Rögle. Sandin spelade över till Sandberg som prickade in sitt andra mål för säsongen.

Några minuter senare var det dags igen. Den här gången iscensatte Sandberg en snabb spelvändning där Sandin hittade en framstörtande Christian Sandberg (storebror till Filip) som snärtade in 2-0 för HV71.

– Vi jobbar hårt tillsammans där ute och har en rak och enkel plan. Vi vill vara starka och ta pucken mot mål så snabbt som möjligt. Det har burit frukt för oss på sistone så det är bara att fortsätta, säger Filip Sandberg till C More om trions kemi.

Jättemiss bakom 3-0-målet

Rögle hade ett skott i stolpen, men i stället för reducering bjöd laget HV71 på 3-0.

Adam Edström tappade pucken i egen zon, rakt i gapet på Joakim Andersson som bombade in pucken bakom Will i målet.

– Deras kille missar passen och peggar upp den för mig. Det är inte ofta jag går på slagskott, men det gick ju bra. Första halvan av perioden kändes inget vidare, det var mycket pucktapp som gav dem forecheck-lägen, säger Andersson till C More.

Efter två raka förluster har HV71 fått islossning med två tunga segrar. Först 7-1 mot Oskarshamn senast, och nu 5-0 mot tabelltvåan Rögle.