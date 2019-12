Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Sam Hallam förbannad. Foto: C More

”Ska han få döma mer på ett tag?”

Brynäs har gått från att vara SHL:s sämsta till seriens just nu hetaste lag i power play.

När Växjö besegrades med 4–3 efter förlängning gjordes två av Gävlelagets fyra mål i just numerärt överläge.

Växjö blev blåsta på ett mål på slutet, vilket fick Sam Hallam att se rött.

– Ska Micke Andersson döma mer på ett tag? Någonstans finns det väl konsekvenser för ens handlande, säger en rasande Sam Hallam till C More efter matchen.

Men segern satt hårt inne. En snabb avblåsning i slutminuterna av tredje perioden räddade Brynäs och blåste bokstavligt talat Smålandslaget på segern. För när det bara var 1.48 kvar av den tredje perioden skickade Växjöcentern Emil Pettersson in pucken mellan benen på Samuel Ersson. Brynäsmålvakten trodde att han hade ett fast tag om pucken och det trodde även domaren som blåste av spelet trots att pucken gled vidare ner mot och över mållinjen. – På tre matcher har vi tagit sju poäng och Micke Andersson snor två i dag, säger Sam Hallam till C More. Vi är inte bra i dag men trumfas av ett domaravgörande. I det här fallet är frågan: ska Micke Andersson döma mer på ett tag? – Det är så enkelt, det handlar inte om en hakning eller inte. En domare som avgör en hockeymatch på det sättet. En man som avgör utgången av matchen. Brutalt dåligt och jag är otroligt besviken över det. Surt för Växjö, men tursamt för hemmalaget som sedan avgjorde under en avvaktande utvisning i förlängningen. Hittat rätt Ett passande slut på matchen för Brynäs som efter en tung säsongsinledning – bara tre mål i power play de tolv första seriematcherna – nu har hittat rätt i spelformen med totalt tolv power play-mål under de tolv senaste matcherna. På lördagen kom Brynäs två fullträffar i power play under den första perioden som bjöd på en minst sagt fartfylld ishockey och fyra mål inom loppet av sex minuter och 41 sekunder. Det hade inte ens gått två minuter när Brynäs fick ett fem mot tre-överläge till skänks av Växjö och gick all in med fem forwards. Ett smart drag som gav utdelning redan efter 14 sekunder då Greg Scott gjorde 1–0 med ett distinkt power play-mål, hans tredje så här långt i höst. När gästerna kort därpå fick sitt första power play tog det bara 24 sekunder innan Växjöforwarden Marcus Davidsson höll sig framme och styrde in ett direktskott från Miika Koivisto till 1–1. Ett mål som mindre än två minuter senare följdes av en riktig bjudning från Brynäs. Mattades av Gävlelaget hade nämligen ännu ett power play och gick för nytt ledningsmål men drällde med pucken i offensiv zon vilket gav en spelvändning som i stället avslutades med mål i numerärt underläge för Växjö – smålänningarnas fjärde för säsongen i den spelformen. Men det svängde som sagt snabbt i den första perioden och bara dryga minuten efter den Brynäsblundern kvitterade Jaedon Descheneau till 2–2 när han satte pucken högt vid första stolpen. Målkalaset mattades av i de två följande perioderna där Linus Högberg ökade på till 3–2 i mittenakten och Emil Molin kvitterade till 3–3 i mitten av tredje. Sedan kom då den där snabba avblåsningen, helt enligt reglerna men kanske med lite bristande fingertoppskänsla från domaren varpå matchen i stället fick avgöras i förlängningen där Emil Forslund sköt hem bonuspoängen efter 2.55. Brynäs IF 4 - 3 Växjö Lakers HC 2-2, 0-1, 1-0, 1-0 Monitor ERP Arena, Gävle idag Publik: 6051 SHL Visa matchfakta