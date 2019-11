Skellefteå bröt förlustsvit mot Oskarshamn

Senast Skellefteå AIK tog en trepoängare var hemma mot Djurgården den sista oktober, då laget vann med 4-0. Sedan dess har det gått tyngre, inte en seger, vare sig i SHL eller i CHL, där laget åkte ut i åttondel mot just Djurgården.

Men i kväll gick det bättre, västerbottningarna fick en kanonstart när Oscar Möller gjorde 1-0 i powerplay, lagkaptenen kunde lägga in pucken i öppen kasse efter ett skott från Joakim Lindström. Med sju minuter kvar av första fick Andreas Wingerli åka in i zon och snyggt hänga upp tvåan i nättaket bakom Oskarshamns målvakt Fredrik Pettersson-Wentzel.

– Jag såg inte keepern, försökte bara få pucken på mål, jävligt skönt att se att den gick in, säger Wingerli till C More.

Oskarshamn fick ett kanonläge att komma tillbaka då laget fick spela fem mot tre med tre och en halv minut kvar av första perioden. Bortalaget kunde dock stå emot, efter uppoffrande spel från inte minst Linus Lindström.

– De får in puckarna, det får inte vi, konstaterar Philip Engsund i C More.

Berggrens första SHL-mål

Och tyngre blev det för IKO, med dryga 40 sekunder kvar av andra perioden bjöd laget Jonatan Berggren på pucken, Berggren gör inget misstag, helt fri sätter han 3–1, hans första SHL-mål någonsin.

– Skönt att få sätta dit den, det började bli lite pinsamt, säger Berggren till C More.

Oscar Möller blev sedan tvåmålsskytt för andra matchen i rad då han satte 4-2 i tom kasse.

– Kul att det börjar trilla in lite puckar, då får man bra självförtroende, säger Möller till C More.

– En tuff match att spela på bortaplan, vi visade bra vilja i dag, men kanske inte skönlir hela tiden.

Jonathan Pudas fastställde slutresultatet till 5-2 med ett skott från blå.