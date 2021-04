Lindström avgjorde för Skellefteå – rysare väntar

Skotten var 18-5 till Rögle fyra minuter in på den andra perioden, men det var Skellefteå som gjorde matchens första mål.

Detta när man fick chansen i numerärt överläge och Joakim Lindström testade bössan. Skarpskytten missade dock målet, men pucken tog på ett skåneknä och studsade ner framför kassen där Niclas Burström befann sig och enkelt kunde peta in sitt fjärde mål i slutspelet.

Men när målnollan väl var spräckt i matchen, ville inte ängelholmarna vara sämre.

Det tog hela 44 sekunder innan pucken låg i nätet bakom Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall fram till 1-1. Leon Bristedt tog ett skott som Joseph Laleggia sökte upp och gjorde sitt första mål i slutspelet.

”Förstår inte reglerna”

Men efter en minut med två mål blev det inga fler under ordinarie tid. Skellefteå trodde att man hade tagit ledningen under slutminuterna, men målet dömdes bort då Jesper Frödén befunnit sig i målgården.

– Jag förstår inte reglerna i den här ligan. Jag rör inte målvakten, så jag förstår inte hur de kan döma bort det, sa Jesper Frödén till C More.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Skellefteås mål döms bort när Frödén är i målgården Foto: C More

Lindström avgjorde

Men det behövdes efter det bortdömda målet bara en pausvila och knappa sju minuters spel i förlängningen innan Skellefteå avgjorde. Joakim Lindström fick en fin passning av Arvid Lundberg centralt mellan tekningscirklarna och prickade in avgörandet, 2-1.

– Det är ett bra väggspel med Arvid som lägger den perfekt till mig. Jag lyckas slå min kille i slottet och det är skönt att se den pucken gå in, säger Lindström till C More.

Målet innebär att den här semifinalserien ska avgöras med en femte match på torsdag. Detsamma gäller den andra semifinalen mellan Örebro och Växjö där närkelaget i kväll vann med 3-2.