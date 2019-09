Släkten var värst för Luleå mot Malmö

Efter två inledande förluster tog Malmö i kväll sin första seger för säsongen.

De gjorde det hemma mot Luleå, och två spelare som var i högsta grad bidragande till segern har ett förflutet i just Luleå.

1–0 i öppen kasse

Matchens första mål kom i matchens tionde minut. I numerärt överläge sköt Malmö ett skott från blålinjen. Det blev retur, varpå Johan Olofsson fick kontroll på pucken. Han väntade, siktade och gav Konstantin Komarek i princip öppet mål.

Österrikaren Komarek, som gick ishockeygymnasiet i Luleå och därefter inledde sin elitkarriär där, gjorde inget misstag utan satte behärskat 1–0. En tung sekvens för Luleå i en svag förstaperiod.

– Den första perioden var riktigt dåligt. Det är inte acceptabelt hur vi agerar där, säger tränaren Thomas ”Bulan” Berglund till C More.

Skymd Rautio

Fredrerik Storm utökade sedan ledningen till 2–0 3.06 in i den andra perioden, innan det tolv minuter senare var dags för ytterligare en tidigare Luleå-spelare att näta mot sin tidigare klubb.

Denna gång var det Lars Bryggman, som inledde sin elitkarriär i Luleå 2013-15, som lade in pucken mot mål och såg den studsa in via en skymd David Rautio i Luleås mål.

3–0-målet kändes därefter ganska matchavgörande. I den tredje perioden försökte Luleå pressa på för en reducering, men istället var det Malmö som via Emil Sylvegård gjorde 4–0, innan Noel Gunler gjorde ett tröstmål för slutresultatet 4–1.

Därmed kunde Malmö fira deras första seger och deras första poäng denna säsong.

– Vi spelar som ett lag i dag. Vi håller ihop lagdelarna bra, är kompakta, vårdar pucken bra och har en bra fart genom mittzonen. Sen kommer vi in med bra tryck mot deras backar, säger Fredrik Händemark till C More.