Sponsorer kritiska efter kaoset i Svenska ishockeyförbundet

Damkronorna har strejkat. En före detta anställd utreds för sexuellt ofredande. Förbundsledningen anklagas för könsdiskriminerande lönesättning.

Och så sent som i går meddelade generalsekreteraren Tommy Boustedt att han ska avgå.

”Otroligt frustrerande”

Det har varit mäkta stormigt kring Svenska ishockeyförbundet.

Och det har inte gått förbundets sponsorer förbi. SVT Sport har varit i kontakt med flera av förbundets huvudsponsorer, och en del av dem är kritiska och oroade efter de uppgifter som har kommit fram den senaste tiden.

– Som huvudsponsor och leverantör känns det otroligt frustrerande att förbundet inte lyckats skapa en bättre och modernare arbetsplats 2020. Jag upplever dock att detta är på kansliet och inte inom det sportsliga, vi som leverantör mer än sponsor har mer kontakt med omklädningsrummen än konferensrummen, säger Robert Zaring, marknadsansvarig på CCM, som är en av Tre Kronors huvudsponsorer, och fortsätter:

– Förbundet är bäst i klassen när det gäller att utveckla svenskhockey/hockeyspelare och det visar också resultaten framför allt på herrsidan senior/junior.

”Måste visa vägen”

Zaring berättar även att CCM har varit i kontakt med förbundet, med anledning av den senaste tidens händelser.

– Vi har uttryckt våra förväntningar att förbundet ska följa de etiska regler som finns och vara ledande i dessa frågor. För oss som sponsor och leverantör är det självklart att förbundet måste visa vägen och inte fastna i de gamla fotspår som hockey ofta förknippas med (machosport, exkluderande, elit).

Hur påverkar det här er relation med förbundet?

– Vi har varit partner till förbundet under många år och jag ser ett stort värde att vara det som ledande ishockeyvarumärke i Sverige. Med detta sagt finns det också en moralisk aspekt där vi förväntar oss alla korten på bordet och att man en gång för alla städar bort dessa ”fasoner”. Jag tror man behöver få in nytt blod, någon utan historia som kan utmana och ta förbundet in i framtiden.

”Kräver insyn kring hanteringen”

Även Elisabet Heinrich, marknads- och kommunikationsansvarig på Beijer Byggmaterial (en annan av Tre Kronors huvudsponsorer) är kritisk efter den senaste tidens händelser.

– Vi kan konstatera att de rubriker som syns kring SIF just nu inte är positiva för någon. Vi följer medierapporteringen och har dialog med förbundet. Vi har i nuläget inte agerat på annat sätt än att vi kräver insyn kring hanteringen från förbundets sida, vilket vi ser som en självklarhet som huvudsponsor, säger hon.

”Bra och nära relation”

Men alla sponsorer är inte lika hårda. Ishockeyförbundets huvudsponsor Svenska Spel uppger exempelvis att de har haft en tät och bra dialog kring den senaste tidens händelser.

– Jag skulle inte säga att vår relation påverkas alls. Vi har en väldigt bra och nära relation med hockeyförbundet som är baserat på ett kommersiellt samarbete inom en rad olika projekt som vi bedriver gemensamt. Vårt mål är att utveckla svensk hockey på alla nivåer på alla nivåer från knatte till elit, och det kommer vi fortsätta göra även efter detta, säger Mats Einarsson, projektledare sponsring på Svenska Spel.

Dementerar diskriminering

SVT Sport har utan framgång sökt förbundets ordförande Anders Larsson och generalsekreteraren Tommy Boustedt. Boustedt har dock tidigare förnekat att förbundet diskriminerar människor, och dementerar att det är en osund arbetsmiljö på kansliet.

– När det gäller arbetsklimatet så är det bra på vårt kansli. Jag har varit här i 19 år och det här är den första gången som det är den här typen av diskussioner, sade han förra veckan.

