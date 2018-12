Juniorkronornas spets är försvaret

Likt en hyacint blommade svenska stjärnforwards ut runt förra jul- och nyårshelgen. Elias Pettersson, Lias Andersson och Alexander Nylander utgjorde då Juniorkronornas sylvassa spets. De var alla draftade tidigt och har proffskarriärer i Nordamerika.

Gemensamt är också att alla är borta. Nu ska förbundskapten Tomas Montén istället förlita sig på en offensiv laginsats.

– Jag tycker vi har många spelare som kan spela både offensivt och defensivt. Sen kanske vi inte har powerplayspecialisterna på forwardssidan, säger förbundskapten Tomas Montén till SVT Sport.

– Det var forwards som utmärkte sig förra året. Spelare som Alexander Nylander, Lias Andersson och Elias Pettersson. Men jag tycker vi har en bredare forwardsuppsättning i år, menar Erik Brännström.

Juniorkronornas högt rankade backar

Det är istället Sveriges backsida som sticker ut.

Erik Brännström, Adam Boqvist, Nils Lundkvist och Rasmus Sandin är draftade i första rundan och Philip Broberg är förväntad att bli draftad i första rundan. Därför är det just på backsidan som det har varit extra svårt att slå sig in just det här året.

– Det klart att det är stor konkurrens. Det är många bra backar som är här, så det blir mycket tävling på isen, säger Sandin.

– Det är väl ett tecken på att vi gör något bra på backsidan i Sverige, att vi får fram många skickliga spelare, menar backen Nils Lundkvist.

Vem blir nästa Dahlin?

I junior-VM ifjol kunde vi skåda läckra dragningar signerat av draftettan Rasmus Dahlin. I år är det dags för någon annan att kliva fram. Som Dahlins arvtagare plockar årets försvarare ut backkollegan, Erik Brännström. Brännström spelar till vardags i AHL-klubben Chicago Wolves men är draftad av Vegas Golden Knights. I år gör han sitt andra junior-VM.

– Då säger jag Erik Brännström. Med tanke på det han gjorde förra året trots att han var lite i skymundan från andra stora då. Det jag har sett, så tycker jag att han är riktigt bra, säger Lundkvist om Brännström.

– Det finns många att välja på. Men det klart att Brännström spelar med ett stort självförtroende där ute, säger Sandin om Brännström.

Brännström tycker själv att det går att spela mer avslappnat andra året.

– Det var nervöst förra året. Men det är ju bara hockey vi spelar så det är inget att vara nervös för. Jag får försöka lugna ner alla som kanske är nervösa, avslutar Brännström till SVT Sport.