Stjärnduon avgjorde i förlängning

– Det var väldigt skönt. Jag har haft en del lägen i inledningen av serien men inte riktigt ställt in siktet. Så det var skönt att få avgöra en match, säger Joel Lundqvist till C More.

Efter en minut och 34 sekunder kom avgörande 3-2 i förlängningen. Joel Lundqvist satte snyggt segermålet i krysset efter framspelning av Ryan Lasch som är tillbaka i Frölunda efter spel i Finland och Schweiz.

Målet i förlängningen kom, liksom 1-1-målet, i numerärt överläge. Glädjande för Frölunda som i fjol var SHL:s sämsta lag i just power play.

– Det är ganska talande i dag att jämna matcher, som det är varje kväll, ofta avgörs i power play eller box play. Det saknade vi i fjol och tappade många matcher när det stod och vägde, säger Lundqvist som är nöjd med lagets spel.

– Det är en bra match, kamp och chanser åt båda håll.

Martin Filander, tränare i Oskarshamn, instämmer även om han var besviken över utgången i förlängningen.

– I mångt och mycket är det en bra prestation. Men jag tycker nog att det är något billigt mål, kanske åt båda håll, säger han.