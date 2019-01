Sverige på väg mot skräll – rivalen vände

Finland var storfavorit mot ett Sverige som förlorat tre av tre gruppspelsmatcher i junior-VM i Obihiro, Japan.

Men Thea Johanssons 2–1-mål i slutminuterna såg ut att ge en dunderskräll.

Med 1.52 kvar på matchklockan kunde dock Finland kvittera och efter 60 minuter var det likaläge, 2–2.

Vändningen fullbordades sedan fem minuter in i förlängningen då Elisa Holopainen – turneringens poängdrottning (5+2) – bröt in från kanten och hårt uppvaktad lyckades peta in pucken. Matchavgörande 3–2 var ett faktum.

”Målet var att ta medalj”

Finland är därmed klart för semifinal och där väntar USA. Småkronorna får chansen till en efterlängtad seger när mästerskapet avslutas med placeringsmatch på söndag.

– Målet var att ta medalj. Nu blir det inte så och det känns bara tomt för alla i laget, säger Sveriges tränare Alexander Broms.

Elisa Holopainen firar sitt 3–2-mål. Foto: Skärmdump IIHF

U18-VM på damsidan motsvarar herrarnas junior-VM, då det inte finns ett U20-mästerskap på damsidan.