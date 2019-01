Skellefteå klättrar efter tredje raka

Det var annars HV71 som fick en drömstart i matchen när Robin Figren redan efter tre minuter satte 1-0 för hemmalaget i powerplay.

Men ledningen stod sig bara knappt fyra minuter. Bud Holloway snodde då pucken vid offensiv blå och satte sedan pucken i krysset med ett läckert dragskott.

I den andra perioden ordnade Jimmie Ericsson 2-1 för Skellefteå i powerplay, och HV71 jagade därefter en kvittering. Men i stället avgjorde Fredrik Lindgren med sitt första mål för säsongen med knappt tio minuter kvar av matchen.

Vinsten var Skellefteås tredje raka.

– Det var ett tag sedan sist så det var skönt att se den gå in. Det var kanske inget skönspel från något av lagen, men jag tycker vi gör en bra kämpainsats och det räcker till tre poäng, säger Fredrik Lindgren till C More.

Andra raka förlusten för HV

HV71 har efter en riktigt fin period som sett dem klättra i tabellen nu två raka förluster.

– Det är inte bra. Vi har inte den där spetsen. Vi trycker ned dem men gör inte mål, vi har ju öppet mål stundtals, säger HV-tränaren Stephan Lundh till C More.

I och med segern går Skellefteå förbi HV71 på bättre målskillnad.