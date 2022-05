Ullmark i Boston-kassen gick in i matchserien mot Carolina med 10 segrar på de senaste 11 matcherna.

Men inatt gick allt emot. Miss med plockhandsken på Seth Jarvis skott till 1-0 och Ullmark hade dessutom otur vid Vincent Trochecks 4-1-mål gick pucken in från snäv vinkel via baksidan på hjälmen.

– Det kommer att handla om några turliga studsar här och där, det är så hockey är, säger han vid presskonferensen efter matchen.