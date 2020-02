Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Zibanejad avgjorde derbyt i förlängning Foto: TT Nyhetsbyrån

Zibanejad avgjorde derbyt i förlängning

Bara 28 sekunder in i förlängningen satte Mika Zibanejad New York Rangers vinstmål mot Islanders i NHL-ishockeyn.

– Jag såg min chans att göra något och som tur var gick den (pucken) in, säger svensken efter matchen.

Förlängningsperioden inleddes med att Rangers Artemi Panarin stal pucken mitt i ett Islanders-anfall. Men tre Islandersförsvarare hann ikapp Panarins kontring och i stället för att försöka sig på ett avslut fick han iväg en passning till Mika Zibanejad, som kom från blålinjen. Svensken drämde till med ett slagskott som gick rakt in och därmed var matchen avgjord – Rangers åttonde bortavinst på raken slutade 4–3. – Det känns som att den (pucken) är klistrad på hans (Panarins) klubba – när han har bestämt sig går det inte att ta den från honom. Sen kom pucken mot mig och jag kände bara för att skjuta, säger Zibanejad om segermålet från omklädningsrummet. Gästande Rangers hade tagit ledningen i New York-derbyt i slutet av första perioden efter mål av just Panarin. Laget utökade sedan sin ledning till 3–1 innan Islanders han ikapp. Med bara sekunder kvar av matchen kvitterade hemmalaget och förlängning väntade. Där alltså Zibanejad kunde avgöra nästan omgående. – Vi spelade ganska smart. Såklart vill man inte förlora en 3–1-ledning och ge dem en poäng sådär, men vi tar de två (poängen) och fortsätter jobba, säger Zibanejad. Segermålet var även svenskens hundrade för Rangers, som han har spelat med sedan säsongen 2016–2017. New York Islanders 3 - 4 New York Rangers 0-1, 1-1, 2-1, 0-1 Barclays Center, Brooklyn, NY idag Publik: 13917 NHL Visa matchfakta Dela Dela