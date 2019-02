Zibanejad efter NHL-succén: ”Blivit bekväm i ledarrollen”

I kväll väntar ett nytt ”Battle of the Hudson River”. I händelsernas centrum står Mika Zibanejad av två anledningar. Dels gjorde han hattrick senast lagen möttes. Dels har ingen som äntrar isen gjort fler poäng under säsongen.

– Det har varit en hyfsat bra start så här långt, säger han blygsamt och fortsätter:

– Självklart är det någonting man har hoppats på. Förväntningarna från mig själv är alltid höga, man vill alltid bli bättre och kunna bidra offensivt. Det känns som det börjar gå åt rätt håll i alla fall.

Samtidigt har Rangers sladdat i tabellen större delen av säsongen.

– För oss är det väldigt viktigt att ta oss till slutspel i år, med tanke på den säsongen vi hade förra året. Det är väl ingen som räknat med oss det här året, men vi känner själva att vi har en bra chans så länge vi gör det vi ska göra, säger han och tar laget i försvar:

– Jag tycker vi visat att vi kan spela bra hockey, även mot bra motstånd. Men vi är fortfarande lite ojämna och det kan ha att göra med de unga spelarna – att det tar tid att lära sig att kunna spela varje dag och vara jämn.

Se hela mötet med Zibanejad i periodpausen när SVT sänder matchen New York Rangers mot New Jersey Devils.