Här är den svenska truppen till mästerskapet:

Damer

Tilde Bångman, Offerdals SK

Märta Rosenberg, Duveds IF

Lisa Ingesson, Strömnäs GIF Skidklubb

Lisa Eriksson, Strömnäs GIF Skidklubb

Moa Hansson, Landsbro IF SK

Elin Andersson, We Sports Club

Herrar

Edvin Anger, Åsarna IK

Truls Gisselman, Rehns BK

George Ersson, IF Strategen

Emil Danielsson, Högbo GIF

Nils Bergström, Rehns BK

Pål Jonsson, Strömnäs GIF Skidklubb