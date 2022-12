Ole Martin Granheim • Synes FIS gjør feil med å endre wc poengsystemet. En seier blir minste verdt akkurat som i skiskyting. Man må gå alt for å henge med. Ikke rom for å bli syk eller ha en svacka. Se på hvem som leder wc tot damer. TU Weng er ikke best. Pål Golberg kommer ta ledelsen om han bare kommer seg i mål på dagens renn. Hva synes svt om endringene?