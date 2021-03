12.45: Vinterstudion med herrarnas 15 km fristil

Startlista 15 km fri stil, ind start (urvalda namn)

8 William Poromaa 13.19:00

9 Björn Sandström 13.19:30

14 Gus Schumacher USA

19 Martin Jonhsrud Sundby NOR

20 Jens Burman 13.25:00

22 Alexander Bolsjunov RSF

24 Ivan Yakimushkin RSF

28 Sjur Röthe NOR

32 Maurice Manificat FRA

33 Joni Mäki FIN

34 Dario Cologna SUI

36 Andrew Musgrave GBR

38 Simon Hegstad NOR

40 Hans Christer Holund NOR

45 Karl-Johan Westberg 13.37:30

Hela startlistan och liveresultat >>>