Linn Svahn dras än i dag med sviterna av den axelskada hon ådrog sig under ett fall på världscupen i Ulricehamn den 6 februari.

Men att skadan skulle bli så utdragen visste hon inte då, under VM i Oberstdorf. I SVT-dokumentärserien får man följa hur insikten om att inte kunna göra sig själv rättvisa på mästerskapet sjunker in hos 21-åringen.

I dokumentären säger landslagschef Anders Byström att Linn Svahn inte hämmades av sin skada på mästerskapet, samtidigt berättar skidåkaren själv att hon var på gymmet och körde rehab under VM-veckan.

”Jag måste få tillhöra mig själv”

– Och det kanske inte är vad man ska göra när man borde vara i sitt esse. Jag var inte tillräckligt bra under VM. Varför? Ja, det kanske jag vet, men alla behöver inte veta det, säger Svahn.

Hon förklarar också i dokumentären varför hon valt att undvika media och inte öppet berätta om skadeläget.

– Folk kanske är förbannade för att jag inte ställer upp på intervjuer, att det kanske är egoistiskt och själviskt att inte dela med sig. Samtidigt är det en princip jag villa hålla på och jag känner att jag måste få tillhöra mig själv, inte tillhöra alla.

Lyckad operation – men OS långt borta

Den 9 september meddelade längdlandslaget att Linn Svahn genomgått en operation av axeln och att den ska ha gått bra. Samtidigt är sprintstjärnans tränare Ola Ravalds bedömning att det blir svårt för Svahn att hinna komma i form till OS i Peking i februari 2022.

– Vi visste ju att hon var påverkad av skadan under VM, men inte hur mycket, det visste bara hon själv. Och man får inte glömma att Linn gjorde det väldigt bra under VM även om hon upplevde att hon inte var på topp, säger landslagschefen Anders Byström till SVT Sport under en pressträff som anordnades den 7 oktober.

Att hon körde rehab, det var inget ni gick ut med, i alla fall inte till media, hur resonerade ni där?

– Linn själv var noga med att hon ville göra sitt jobb utan att skylta med exakt hur det var. Jag tror inte hon själv heller visste exakt hur det var där och då. Det kändes ju ändå okej, hon åkte ju ändå väldigt bra i sprinten får man säga utifrån att hon inte var helt kurant, säger Anders Byström.