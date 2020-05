Damerna dominerar i skidlandslaget: ”Måste tänka ekonomiskt”

Räknar man ihop landslaget och utvecklingslandslaget, Team Bauhaus, så är fördelningen 14-8 dam-herr.

I A-landslaget är det nio damer och fem herrar, att jämföra med förra säsongen då det var åtta damer och sex herrar. Klyftan har alltså växt ytterligare i antal landslagsplatser.

– Vi har diskuterat det här mycket och känner att det är viktigt att vi inte plockar in alla till landslaget. På damsidan ser vi redan många som håller hög nivå, nu önskar vi få till den spetsen även på herrsidan och då krävs en viss konkurrenssituation. Vi satsar också på elitmiljöer, där herrar under landslagsnivå tränar på hemmaplan och sporrar varandra, säger landslagschef Anders Byström under en pressträff.

”Ser lika ut i många sporter”

Finns det en satsning på herrarna för att lyfta den sidan?

– Vi diskuterar det med SOK och inom organisationen, om vi kan ta ett gemensamt grepp om detta. Och jag har erfarenhet av samma situation från skidskyttet. Det ser lika ut i många sporter, kanske kan vi diskutera en lösning tillsammans. Det här är ett arbete som fortsätter och är viktigt.

Hur mycket handlar bantningen på herrsidan om ekonomi?

– Vi är såklart i ett läge där vi måste tänka ekonomiskt. Men det är också en omfördelning av resuser. Vi får bättre resurser att samla och satsa på elitsatsning för åkare i Falun, Umeå och Östersund. Men det är klart att det delvis handlar om ekonomi, säger Anders Byström.

Settlin petas – Linn Svahn och två till får landslagsplats

Den stora förändringen i truppen på damsidan är att Evelina Settlin petas från A-laget, samtidigt som tre nya åkare plockas in i landslagstruppen: Linn Svahn, Moa Lundgren och Emma Ribom. På herrsidan har inget förändrats förutom att Teodor Peterson har slutat, vilket varit känt sedan tidigare.

En nyhet för i år är också att tränarna inte längre är uppdelade i dam och herr. Istället jobbar alla tränare med båda lagen, även om viss uppdelning utifrån kompetens kommer existera.

– Vi kommer att jobba tajt i tränargruppen ovsett vilket kön det handlar om, det tror jag kommer att ge många fördelar, säger Magnus Ingesson om att landslagstränarna nu tränar både damer och herrar.