I dag var det mycket lugnare i skogen. Delsvis kan det nog förklaras med det intensiva regnet, som föll över Trondheim både inför och under stora delar av loppet.

”Många som är bakfulla”

Men det var nog inte den enda anledningen, tror en av åskådarna som SVT Sport träffade.

– Det är nog många som är bakfulla efter gårdagen, säger Vegard, och får medhåll av kompisen Ole.

”Lite mer tryck”

Vegard var på plats även under gårdagen, och säger att det då var stor skillnad.

– Det var lite mer tryck då, men det är bra i dag också.

”Bara att klä på sig”

Trondheim är en stundentstad, och under lördagen var det just studenter som stod för en stor del av festen i skogarna runt VM-stadion. Men en del av dessa var på plats även under lördagen.

– Det är så ruskigt, ruskigt kul att vara här och så bra stämning, säger en av studenterna på plats, Marthe, som säger att det var självklart att komma hit trots regnet.

– Vi var bara tvungna att komma hit, säger hon, varpå hennes kompis fyller på.

– Det är bara att klä på sig, och pekar på sin utklädnad.

Och trots den goda stämningen och det faktum att det – framför allt under lördagen – förtärdes en hel del alkohol bland en del av åskådarna, berättar polisen Jens att det har varit väldigt få incidenter.

– Folk har uppfört sig. Vi har mött dem med leenden och de har mött oss med leenden. I dag har det varit sämre väder än i går, men det har ändå varit helt okej här i dag också, säger han.

– I dag har det inte varit några incidenter alls här. I går så gick det också väldigt, väldigt fint trots mängden folk. Vi hade några få incidenter, men det handlade bara om några som fått i sig något glas för mycket och de togs om hand och det gick väldigt bra.