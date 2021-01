Frida Karlsson tillbaka – här är truppen till Falun

Damer:

Ebba Andersson, Piteå elit SK

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF

Charlotte Kalla, Piteå elit SK

Emma Ribom, Piteå elit SK

Jonna Sundling, Piteå elit SK

Maja Dahlqvist, Falun/Borlänge SK

Linn Svahn, Östersunds SK

Moa Lundgren, IFK Umeå

Hanna Falk, Ulricehamns IF

Johanna Hagström, Ulricehamns IF

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF

Anna Dyvik, IFK Mora SK

Moa Olsson, Falun/Borlänge SK

Maria Nordström, Borås SK

Lovisa Modig, SK Bore

Sofia Henriksson, Piteå elit SK

Louise Lindström, Falun/Borlänge SK

Herrar:

William Poromaa, Åsarna IK

Johan Häggström, Piteå elit SK

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK

Jens Burman, Åsarna IK

Björn Sandström, Piteå elit SK

Oskar Svensson, Falun/Borlänge SK

Viktor Thorn, Ulricehamns IF

Marcus Grate, IFK Umeå

Anton Persson, SK Bore

Fredrik Andersson, Piteå elit SK

Johan Herbert, IFK Mora SK

Jonas Eriksson, IFK Mora SK

Axel Ekström, IFK Mora SK

Marcus Ruus, Åsarna IK

Leo Johansson, Falun/Borlänge SK

Karl-Johan Westberg, Borås SK

Gustav Eriksson, IFK Mora SK

Eric Rosjö, IFK Mora SK

Olle Jonsson, Trillevallens SK

Gustaf Berglund, IFK Mora SK

Erik Silfver, IFK Umeå