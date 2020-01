Klart: Frida Karlsson gör comeback

Damer, sprint

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK,

Johanna Hagström, Ulricehamns IF,

Moa Lundgren, IFK Umeå,

Emma Ribom, Piteå elit,

Jonna Sundling, Piteå elit,

Linn Svahn, Östersunds SK.

Nationella åkare damer, sprint

Anna Dyvik, IFK Mora SK,

Tilde Bångman, Offerdals SK,

Maria Nordström, Borås SK,

Moa Olsson, Falun-Borlänge SK,

Alicia Persson, Stockviks SF,

Elina Rönnlund, IFK Umeå

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF,

Linn Sömskar, IFK Umeå,

Jennie Öberg, Kalix skidklubb.

Damer, distans

Ebba Andersson, Sollefteå skidor IF,

Charlotte Kalla, Piteå elit,

Moa Lundgren, IFK Umeå,

Emma Ribom, Piteå elit,

Elina Rönnlund, IFK Umeå,

Jonna Sundling, Piteå elit.

Nationella åkare damer, distans

Maja Dahlqvist, Falun-Borlänge SK,

Anna Dyvik, IFK Mora SK,

Johanna Hagström, Ulricehamns IF,

Frida Karlsson, Sollefteå skidor IF,

Moa Molander Kristiansen, Falun-Borlänge SK,

Maria Nordström, Borås SK,

Moa Olsson, Falun-Borlänge SK,

Evelina Settlin, Hudiksvalls IF,

Linn Sömskar, IFK Umeå.

Herrar, sprint

Marcus Grate, IFK Umeå,

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK,

Johan Häggström, Piteå elit,

Teodor Peterson, Sågmyra SK,

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK,

Viktor Thorn, Ulricehamns IF.

Nationella åkare herrar, sprint

Gustaf Aflodal, Offerdals SK,

Jens Andersson, Kalix SK,

Martin Bergström, Piteå elit,

Gustav Eriksson, IFK Mora SK,

Pontus Hermansson, SK Bore,

Hugo Jacobsson, Falun-Borlänge SK,

Olof Jonsson, Trillevallen SK,

Anton Persson, SK Bore,

Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Herrar, distans

Calle Halfvarsson, Sågmyra SK,

Johan Häggström, Piteå elit,

Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF,

Oskar Svensson, Falun-Borlänge SK,

Viktor Thorn, Ulricehamns IF,

Karl-Johan Westberg, Borås SK.

Nationella åkare herrar, distans

Fredrik Andersson, Sollefteå skidor IF,

Simon Andersson, Falun-Borlänge SK,

Martin Bergström, Piteå elit,

Filip Danielsson, SK Bore,

Axel Ekström, IFK Mora SK,

Jonas Eriksson, IFK Mora SK,

Fredrik Jonsson, Hudiksvalls IF,

Marcus Ruus, Åsarna IK,

Björn Sandström, Piteå elit.