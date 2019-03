Halfvarsson efter VM: ”Kommer inte ge upp”

Det pratades om att – om han bara får till det – då kan Calle Halfvarsson ta VM-medalj. Ja, till och med guld.

Det blev inte så. Föret i snön passade inte svensken, en fjärdeplats i sprintstafetten var hans bästa resultat. Hans bästa resultat kom i gårdagens femmil, där han länge slogs om medalj men till slut blev sexa.

”Gjorde så gott jag kunde under gårdagens femmil. Nådde tyvärr inte hela vägen fram till en medalj och jag fick till slut nöja mig med en sjätte plats. Tack för all support under det här mästerskapet och alla som fortsatt tror på mig. Det uppskattas verkligen, skriver Halfvarsson på Instagram.

”Inte så lätt som man tror”

Calles fall blev återigen att han inte lyckades toppa formen till mästerskapet.

”Jag kommer inte ge upp, utan jag måste bara fortsätta jobbet för att hitta formen till just mästerskap. Det är uppenbarligen inte så lätt som man tror. Nu laddar jag vidare mot avslutningen i världscupen”, fortsätter han.

– Calle är han vi hoppas på, han är den enda som kan ta medalj, och han har inte kommit upp i sin potential, kommenterade Mathias Fredriksson i går.