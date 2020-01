Hanna Falk tillbaka på skidor – utesluter inte comeback i vår

Skidåkaren Hanna Falk opererade ryggen i oktober, och sa då att hon skulle missa hela säsongen.

– Jag hoppas kunna åka lite skidor mot slutet av vintern, sade hon då till SVT Sport.

”Går framåt”

Men redan i lördags var hon tillbaka i skidspåren, och har åkt ytterligare ett par vändor sedan dess.

– Det går framåt och lite över förväntan, säger hon till SVT Sport.

– Jag har inga tävlingar inplanerade. Men det är skönt att, efter en vinter där man mest bara varit inne i gymmet och kört diverse rehab, att få komma ut lite.

”Förvånansvärt bra”

Falk berättar att kroppen har reagerat bättre på skidträningen än hon hade förväntat sig på förhand.

– Det går ändå förvånansvärt bra. Jag trodde att det skulle kännas värre än vad det gör. Det märks att man har åkt några mil skidor i sitt liv, det är mitt rätta element, säger hon.

Hoppas tävla i Sverige

Det återstår nästan tre månader av världscupen, men att göra comeback på den nivån är inget som Falk räknar med. Däremot hoppas hon kunna göra någon mindre tävling innan säsongen 2019-20 går över till 2020-21.

– Just nu är målet att träna två gånger per dag och bara försöka vänja kroppen. Jag stegrar passen hela tiden och försöker komma upp i mer mängd och tid i spåren. Så det är målet just nu, säger hon.

– Det är en bonus om det kan bli någon tävling i Sverige i slutet av säsongen. Det ser jag inte som en omöjlighet. Men det är fokus på att inte ta några genvägar i rehaben, utan sköta den och inte forcera så mycket.

Hur har det varit att följa tävlingarna hemma under början av säsongen?

– Det är ju trist att sitta hemma i soffan och vara skadad, något annat kan jag inte säga. Men det är inspirerande att se kompisarna i laget åker fort. Så det är en blanding.

Men totalt sett låter du ändå positiv när man pratar med dig. Är det så det känns?

– Jo, men det är jag. Jag är hoppfull och mår väldigt bra, så det är härligt.

Arkiv: Hanna Falk: ”Nu är jag på botten”