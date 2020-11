Norska har doktorerat i Marit Björgens framgång

Guro Ström Solli är själv gammal världscupåkare som har kunnat följa Marit Björgens framgångar från nära håll. Nu är hon anställd som forskare vid Nord universitet i Norge och har fått full tillgång till Björgens träningsdagböcker. Hon har också gjort mellan fem och tio intervjuer med världsstjärnan.

Under torsdagen disputerade Solli med sin doktorsavhandling om varför Björgen är den mest framgångsrika vinterolympiern genom alla tider.

– Marit hade kontinuitet i träningen. Hon hade motgångar, men hela tiden kontinuitet i träningen. Hon höll sig skadefri och under 18 års tid tränade hon i snitt 15 timmar per vecka, säger Solli till norska VG.

”Wow-faktorn är kontinuiteten”

Några av faktorerna bakom Björgens enorma framgångar är en aktiv barndom med mycket lek och utomhusaktiviteter, att hon provade flera olika idrotter fram tills hon var 18 år och att hon gradvis ökade sin träning upp till 940 timmar om året när hon tränade som mest.

– Det är inga stora wow-faktorer eller hemligheter i själva träningen. Den stora wow-faktorn är kontinuiteten. Marit tränade som mest mellan 30 och 35 års ålder, säger Solli och fortsätter:

– Hon har gjort 14 000 träningstimmar på 18 år. Det är respekt.

Ska ställa upp i Vasaloppet

Intresset för publikationen – ”The development process of the most successful Winter Olympian in history” – har varit stort.

– Det är kul att det är många som har lagt märke till den. Marit var en unik idrottare och det är inte många som har delat med sig lika mycket av sin träning, säger Solli.

Björgen, som lade skidorna på hyllan för två år sedan, bestämde sig i våras för att ställa upp i Vasaloppet 2021.

