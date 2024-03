Längdskidåkaren Jessie Diggins drabbades av bulimi i tonåren.

I höstas berättade hon att hon under sommaren, efter tolv år, drabbats av ett återfall.

”Väldigt förvånande”

Trots det stod hon på startlinjen när världscupen inleddes i finska Ruka i september – och nu, med bara en vecka kvar av säsongen, står hon som ledare i den totala världscupen.

En utveckling som hon själv inte trodde på inför säsongen.

– Säsongen hittills har varit väldigt förvånande. En väldigt bra överraskning. Det har varit min bästa säsong hittills, och även en utav de mest utmanande, säger hon till SVT Sport.

Du säger att den varit överraskande. På vilket sätt?

– Det var många utmaningar under försäsongen. Jag blev förvånad över att jag lyckades ta den gula ledarvästen så pass tidigt på säsongen, och att jag fortfarande har den är väldigt överraskande.

Fokuserade mindre – presterade bättre

Förutom den totala Tour de Ski-segern har Diggins under säsongen vunnit fem världscuptävlingar, och förklarar att det som inträffade under förra sommaren är en del av förklaringen till att det har gått så bra under vintern.

– Jag tänker hela tiden att jag är så lycklig som kan göra detta. Säsongen hade kunnat tas ifrån mig, så jag njuter av att kunna göra det, säger hon, och utvecklar vidare:

– Man känner ju hela tiden press som idrottare, och vill inte göra folk besvikna. Det är så lätt att tänka bara på det, men när jag började fokusera på att ha roligt, att vara tacksam på att vara här och bara göra mitt bästa, då började jag prestera mycket bättre.

– Så det är lite ironiskt att när jag slutade fokusera på resultaten så kom de helt plötsligt.

Vad skulle det betyda för dig att ta hem den totala världscupen?

– Det skulle inte ändra på vem jag är eller mitt liv. Det viktiga är att vara en bra lagkamrat och en bra person, det är det som definierar vem jag är.

– Men det skulle vara riktigt häftigt.

