Johaug har kört in nästan 50 miljoner

Under fjolåret, 2019, då hon bland annat vann tre individuella VM-guld och flera världscupsegrar körde hon in 5,4 miljoner kronor, en ökning med över två miljoner kronor från året innan (då hon missade OS i Pyeongchang). Totalt har den norska suveränen kört in 47,5 miljoner kronor (49,5 miljoner i norska kronor) under sin framgångsrika karriär.

Vid världscuppremiären i Ruka nyligen körde Johaug in drygt 330 000 kronor.

Hon var överlägsen Johannes Hösflot Kläbos när det gäller intjänade pengar. Han körde in 2,5 miljoner kronor förra året och har en förmögenhet på uppemot åtta miljoner.

Ingvild Flugstad Östberg, som står över hela den här säsongen på grund av hälsoproblem, åkte in nästan två miljoner förra året och har en förmögenhet på 15 miljoner.

Solskjaer bäst betald idrottare i Norge

Norges bäst betalde idrottare är Manchester Uniteds tränare Ole Gunnar Solskjaer som tjänade 103 miljoner förra året, vilket gav honom en elfteplats på listan över löner bland alla i Norge. Noterbart är att föregångaren José Mourinho tjänade dubbelt så mycket som Solskjaer.

Långt ner på listan över intjänade pengar förra året ligger alpinåkaren Aksel Lund Svindal som bara tjänade 270 000 kronor. Hans förmögenhet ligger dock på anständiga 156 miljoner kronor. Fotbollsspelaren Martin Ödegard är bara 22 år men har redan en förmögenhet på 80 miljoner kronor.

Så mycket tjänar de bästa norska idrottarna: