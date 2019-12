Kalla tonar ned förväntningarna: ”Går inte att trolla”

Till helgen avgörs säsongens första skiathlon när världscupen avgörs i Lillehammer. Charlotte Kalla har haft framgångar i disciplinen och är olympisk mästare från 2018 men ser stora utmaningar med helgens tävlingar.

– Här i Lillehammer är det det inga förlåtande banor, de är riktigt tuffa och utslagsgivande.

”Dagsformen var inte där”

Kalla hade en bra säsongspremiär i Gällivare men när världscupen inleddes i Rukka förra helgen fanns inte krafterna där. Hon slutade på 17:e plats över 10 km på 14:e plats av hela minitouren.

– Dagsformen var inte där, men det var den i Gällivare, då kände jag mig väldigt pigg. Sen träffade vi inte rätt med skidorna heller i Rukka. Vi får se vad kroppen har att erbjuda i morgon. Jag har inte jättestora förhoppningar om att det ska ha skett underverk under de här få dagarna vi har haft hemma.

1 december: Kalla om den svaga världscupstarten

Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Hör Kalla om första VC-helgen: ”Säsongen är lång”

”Gäller att jobba”

Säsongen har just startat och under en mästerskapsfri säsong är ett av de stora målen Tour de Ski, som avgörs under årsskiftet.

– Det gäller att jobba tålmodigt. Förr eller senare kommer det att lossna och det var inte allt för längesedan jag hade en ”go” känsla i kroppen. Det går inte att trolla så mycket utan det gäller lägga energi på rätt saker.

”Jag saknar dem”

Till helgen får Kalla klara sig utan sina ordinarie lagkamrater. Stina Nilsson och Frida Kalrsson har lämnat återbud och Ebba Andersson dras fortfarande med en knäskada som är på bättringsväg. Tre saknade lagkamrater, som tillsammans med Kalla säkrade Sveriges första stafett-VM-guld på damsidan förra vintern. En disciplin som också körs i helgen.

– Ja, jag saknar dem. Det hade varit jättekul att åka med dom brudarna.

Skiathlon är först ut och avgörs under morgondagen med start klockan 11, vilken ni ser i SVT.