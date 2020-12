Klart: SVT säkrar rättigheterna för Ski Classics

Ski Classics är den ledande världscupen för långlopp. Varje år avgörs cirka elva tävlingar och den mest kända av deltävlingarna är Vasaloppet, en klassiker SVT sänt i över 50 år.

På damsidan har Sverige ett par av världens främsta långloppsåkare i Britta Johansson Norgren, som vunnit totalcupen inte mindre än fem gånger, och tvåfaldiga Vasaloppssegraren Lina Korsgren. På herrsidan dominerar Norge men Sverige har flera spännande unga namn på gång, inte minst Emil Persson som vann två lopp förra säsongen och Max Novak som oväntat vann årets Sverigepremiär på 15 kilometer före William Poromaa.

– Långloppen på skidor har utvecklats till en spännande mix av tradition och nytänkande. Många starka åkare väljer de tävlingarna och det är verkligen kul att de från nästa säsong tar plats i Vinterstudion, säger SVT:s kommentator Jacob Hård.

Även norska giganten Marit Björgen gör en satsning på långlopp, men i dagsläget är det osäkert när hon gör sin debut eftersom hon inte anmält sig själv till det internationella antidopningsprogrammet i tid.

”Enormt intresse för Vinterstudion”

SVT:s sportchef Åsa Edlund Jönsson är mycket glad över att nu ha säkrat rättigheten till långloppscupen.

– Vi upplever just nu ett enormt stort intresse för Vinterstudion och vintersport i SVT. Det är helt uppenbart att svenska folket vill samlas runt svenska framgångar och koppla bort en prövande vardag under några timmar. Ski Classics kommer bidra till en stark Vinterstudio även under de kommande fem åren, säger hon.

Några av de mest kända tävlingarna i långloppscupen är Vasaloppet, italienska Marcialonga och norska Birkebeinerrennet. Den här säsongen ingår även Årefjällsloppet i serien.

SVT:s avtal med Ski Classics stäcker sig säsongerna 2021/22–2025/26.