Herrar, 10 km:

1) Pål Golberg, Norge, 23.55,6

2) Didrik Tønseth, do, +7,6

3) Andrew Musgrave, Storbritannien, +10,3

4) Emil Iversen, Norge, +13,0

5) Matin Løwström Nyenget, do, +20,3

6) Francesco de Fabiani, Italien, +21,0

7) Janosch Brugger, Tyskland, +23,2

8) Mikael Gunnulfsen, Norge, +25,2

9) Hans Christer Holund, do, +25,8

10) Calle Halfvarsson, Sverige, +26,8.

Övriga svenska placeringar:

15) William Poromaa +35,2

28) Jens Burman +54,9

41) Eric Rosjö +1.16,9

52) Anton Persson +1.42,3

57) Edvin Anger +2.10,5.