Räknar inte med Kalla i premiären: ”Låg sannolikhet”

Det var i går som det svenska skidförbundet berättade att Charlotte Kalla fått symptom för covid-19.

Svenskan har därför isolerats och missar försäsongslägret i Bruksvallarna som startar i dag.

– Vi hoppas att det ska komma ett provsvar här under dagen, säger landslagets läkare Per ”Pliggen” Andersson till SVT Sport under onsdagsförmiddagen.

Om hon har covid-19, vad händer då?

– Just nu behandlar vi henne som om hon redan har det, utifrån symptomen hon har. Sen är det så att testet kan bekräfta att hon har covid-19. Men är det negativt så kan man ändå inte utesluta smitta, det är det som är en stor medicinsk utmaning. Du kan ha infektionen utan att testa positivt.

”Tar det dag för dag”

Positivt svar eller ej, premiärtävlingen i Bruksvallarna nästa fredag lär inte vara aktuell för Charlotte Kalla, menar Andersson.

– Just nu följer vi förloppet dag för dag och så tar vi de medicinska beslut som är lämpliga när tiden är mogen. Men det är klart sannolikheten är låg.

Det finns ingen oro för att fler i landslaget är smittade?

– Hon har inte träffat någon sedan senaste lägret i Vålådalen, så med hänsyn till inkubationstiden ser jag inte att det ska ha kunnat förekomma någon smittspridning.

KLIPP: Kalla isolerad med covid 19--symptom