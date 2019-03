Sliten Iversen orkade inte värma upp – nära bryta säsongen. Foto: Bildbyrån

Sliten Iversen orkade inte värma upp – nära bryta säsongen

Emil Iversen har haft en succéartad säsong med bland annat två stafett-guld under VM i Seefeld.

Men nu är det mentala bränslet slut, meddelar norrmannen, som trots det lyckades bli tvåa under sprinten i Falun i helgen.

– Jag orkade egentligen inte värma upp. Jag hängde på stavarna under uppvärmningen. Egentligen hade jag tänkt bryta säsongen, säger han till NRK.

Trots att han knappt orkade värma upp lyckades Emil Iversen bli tvåa i helgens sprint i Falun. Efteråt berättade norrmannen för NRK att batteriet är urladdat. – Jag skall inte klaga men jag måste erkänna att jag är sliten. Mentalt är huvudet inte påslaget längre. Jag är avstängd, säger Iversen till NRK. – Jag orkade egentligen inte värma upp. Jag hängde på stavarna under uppvärmningen. Egentligen hade jag tänkt bryta säsongen, fortsätter han. ”Det blir Kanada, likväl” Sämre gick det under sprinten på hemmaplan i Drammen där han inte ens lyckades ta sig vidare från kvalet. Något som gjorde honom

generad, ledsen och besviken. Han berättar också att han var nära att ringa tränaren i herrlandslaget, Eirik Myhr Nossum, och lägga ner säsongen. – Det blir en sväng till Kanada likväl. Jag höll på att ringa Eirik, men nu skall jag till Kanada. Säsongsavslutningen går i Québec, Kanada, och är en minitour. Dela Dela