Nya vallachefen: ”Behöver vara extremt ödmjuk”

Petter Myhlback kommer nästa säsong att basa över vallateamet. Han har en bakgrund som elitåkare då han åkte VM i Sapporo 2007. Efter karriären har han arbetat med ledarskap och han har också jobbat för ett norskt skidteam och är skidgymnasietränare i Trysil.

– Jag kommer ju in i en bransch full med kompetens och kunskap. Jag har ju aldrig varit i ett vallateam på världscupnivå och jag tror man behöver komma in och vara extremt ödmjuk över spetskompetenserna vi har i teamet. Det finns en historik med en extrem framgång och jag tror vi ska kunna skruva till saker för att det ska bli ännu bättre, säger Petter Myhlback, ny vallachef för längdlandslaget.

Vad kommer din exakta roll att bli?

– Jag kommer ju leda vallateamet så att vi får en fungerande verksamhet. I början av världscupsäsongen behöver jag få mycket stöd av mina medarbetare. Anders Niemi (tidigare vallachef) kommer bli en viktig del i just den rollen.

Kritik mot vallningen

Under förra säsongen stod vallateamet, med Anders Niemi som vallachef, för flera misslyckade insatser då de svenska åkarna ofta hade sämre material än sina konkurrenter. Nu ska vallateamet ta ett omtag med Petter Myhlback som chef och ”supervallaren” Perry Olsson som förstärkt landslaget.

– Under min första vecka pratade jag med alla i vallateamet samt många av åkarna i A-landslaget. Jag hade långa samtal med dem och det fanns ett stort behov från alla parter att prata och försöka få det bättre, säger Petter Myhlback och fortsätter:

– Men exakt vad som har gått fel och vad som har hänt vet mitt team. De här personerna är så extremt engagerade, men man kanske inte har kommunicerat ut arbetet som faktiskt bedrivs efter en vallamiss. Vallatrailern går ju på högvarv efter en miss och det kanske vi behöver kommunicera ut till åkarna vilket arbete vi faktiskt bedriver.

Nyttig erfarenhet

Petter Myhlback tror han har fördel på sitt nya jobb att han tidigare varit elitåkare.

– Jag kan prata med åkarna för att skapa ett förtroende på ett bra sätt. Sedan har jag en mångårig erfarenhet av ledarskap där jag jobbat med att få ihop personalgrupper och gå mot tydliga mål. I det här fallet är målen extremt tydliga då det gäller att ta guldmedaljer på mästerskap.

Längdlandslaget är kraftigt dominerade av manliga ledare, och vallateamet är inget undantag.

– Just nu består teamet av mig och fyra personer på heltid. Men de personerna som vi kommer ta in på uppdrag under vintern finns det kvinnor med på den listan.

