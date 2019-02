Kampanjchefen: ”Vore fantastiskt om Zlatan vill stötta OS”

Om Zlatan Ibrahimovic skulle välja att supporta Stockholms OS-ansökan till 2026 så går han emot Milano, den italienska stad som han tillbringat många framgångsrika år i. Milano tillsammans med Cortina d'Ampezzo söker också vinter-OS 2026.

I Stockholms OS-ansökan finns tre andra städer också med. Backhoppning i Falun, bob och rodel i den lettiska staden Sigulda och alpin skidåkning skulle arrangeras i Åre som just nu arrangerar alpina VM. Vädret har ställt till det en del under VM i Åre och vissa idrottare fick sitt bagage sent. Brisius sa att det hade varit ett ”bra test för 2026.”

IOK:s omröstning kring vilken stad som tilldelas vinter-OS 2026 ska hållas 25 juni.