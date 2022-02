Den logistiska utmaningen för det ukrainska landslaget som förväntas delta i Paralympics är större än vad som tidigare sagts.

Förra veckan verkade det som att truppen lyckats att undgå omfattande resestrul efter att Ryssland invaderat Ukraina och därför hunnit anlända till Kina inför spelen som inleds den 4 mars, men enligt nya uppgifter från den internationella paralympiska kommittén (IPC) har enbart ett fåtal ukrainska ledare lyckas ansluta – hittills.

”Jobbar hårt”

– Vi har regelbunden kontakt med Ukraina om deras deltagande i spelen, och vi jobbar hårt bakom kulisserna för att få hit dem, säger Craig Spence till AP.

Enligt Spence har landets paralympier inte ännu ankommit.

Sveriges truppledare Niclas Grön berättade tidigare för TT att det svenska boendet är 50 meter från Ukrainas och att han, i samband med att Sverige ankom, sett folk på platsen. Då verkade de ukrainska paralympierna framförallt ha haft problem med att få dit tävlingsutrustningen, enligt det som sagts på plats.

”Ju mindre vi säger, desto bättre”

Men IPC kan ha varit fåordiga av säkerhetsskäl. Var exakt truppen befinner sig vill Spence inte avslöja nu heller, med hänvisning till det rådande säkerhetsläget.

– Ju mindre vi säger om var de är, desto bättre, säger Spence.

Men resan har inneburit en del logistiska problem i och med Kina enbart godkänner inresande till spelen från vissa utvalda flygplatser, som en del i den stängda Paralympics-bubblan, förklarar han.

IPC har fördömt Rysslands beslut att bryta mot den olympiska vapenvilan och det pågår för tillfället en diskussion kring huruvida ryska och belarusiska paraidrottare ska få delta i spelen. Just nu är de ryska utövarna tillåtna att tävla under neutral flagg, för den ryska olympiska kommittén, precis som under OS.