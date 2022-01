Redan om tio dagar reser SOK:s förtrupp i väg och kort därefter kommer aktiva och ledare att resa iväg till Peking. SOK har snabbt behövt ställa om och tänka nytt efter det senaste covid-19-utbrottet, den fjärde coronavågen i Sverige.

– Det är en stor utmaning för oss alla. Några resor kommer att försenas eftersom smittspridningen är så stor just nu. Det finns både aktiva och ledare som just nu är positiva. Det innebär att alla förberedelser inte kommer att vara optimala men det är lika för alla över hela världen och man får göra det bästa av det. Med den massiva våg som går just nu kommer det inte gå att undvika all smitta, säger Peter Reinebo.

Skulle ni önska att OS sköts upp ett år?

– Vad ska jag svara på det? Jag tror att det är för sent att skjuta upp OS. Har inte bilden av att man överhuvudtaget övervägt det, vare sig i IOK eller i Peking. Det har inte kommit några signaler om det. Nu är vi ju väldigt nära. Det negativa är att spridningen verkar ske trots att man är vaccinerad och man kan vara positiv även om man inte känner sig sjuk. Det är ju väldigt svårt att hantera.

”Kan bli isolerad trots att man är frisk”

SOK-läkaren Jakob Svanberg varnar för att friska personer kan testa positivt eftersom gränsvärdena är lägre i Kina. Hur ser ni på det?

– Det innebär att om man har ett negativt test när man lämnar Sverige kan tidigare sjukdom ligga kvar i kroppen och göra att du är positiv när du kommer dit. Då blir det en tidsfråga där du hamnar i en isolering under ett par dagar innan man passerar på rätt sida av gränsvärdet. Vi kan inte göra något åt det utan bara förhålla oss till det och informera om det, att det finns ett ljus i tunneln ändå.

Hur ser resorna till Kina ut?

– Våra huvudutresor kommer att ske från Oslo och Helsingfors där vi samarbetar med andra nordiska länder. De stora utresedatumen är den 26, 27 och 31 januari och den 2 februari, säger Reinebo.

Ny informatione senaste sex veckorna

SOK har fått lära sig om covid-19, ett virus som ständigt tar nya vägar, på ett nytt sätt efter Tokyo-OS i somras då vaccinet bet bättre och spridningen var i avtagande. Nu stiger smittspridningen och vaccineringen hjälper inte i vissa fall.

– Nya kunskaper och information de senaste sex veckorna har lärt oss att två doser kanske inte räcker till. Nu kan man ta vaccination redan efter fyra månader och inte efter fem eller sex som den tidigare rekommendationen var. Genom IOK-avtalet har vi doser sparade som vi kan använda nu, men de aktiva får själva ta ställning beroende på egna erfarenheter, säger Reinebo.

Truppen skrivs in 23 januari och OS invigs 4 februari.