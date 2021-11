Förra månaden sade OS-arrangörerna att coronaviruset var den största utmaningen med att genomföra spelen. Men Zhao Lijian, presstalesperson på Kinas UD, är säker på att landet kan hantera det.

– Kina har mycket erfarenhet av att bekämpa covid-19, säger han.

Kina har under pandemin tryckt ner smittspridningen med reserestriktioner och hastiga nedstängningar. Utbrott av deltavarianten i landet är ett återkommande problem för landets hälsomyndigheter.

– Det leder definitivt till utmaningar med förebyggande åtgärder och kontroller, säger Zhao Lijian.

Men kinesiska myndigheter menar att man har förutsättningarna att hantera även den nya omikronvarianten.

– Kina har gjort ett bra jobb med tekniska förberedelser för omikronvarianten, säger Xu Wenbo, ansvarig för det kinesiska virusinstitutet.

Krav på dubbelvaccinering

Tusentals idrottare, ledare och journalister från hela världen måste gå in i en så kallad stängd bubbla under OS. Alla måste vara dubbelvaccinerade och bara inhemsk publik släpps in.

Den senaste månaden har 1 644 fall av covid-19 registrerats i Kina. Samtidigt har det inte varit några dödsfall, enligt Johns Hopkins-universitet.

Enligt kinesiska hälsomyndigheter är mer än 1,1 miljarder kineser fullt vaccinerade.

