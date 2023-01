SVT har ingått ett avtal med rättighetsinnehavaren C More, som direktsänder allt från rally-VM. Avtalet innebär att SVT kan sända ett timslångt sammandrag efter varje avslutad deltävling. Dessutom kommer SVT att direktsända samtliga TV-producerade specialsträckor under lördagen och söndagen på Svenska rallyt i Umeå.

– Vi är väldigt glada att vi kan fortsätta att sända från rally-VM. Vi vet sedan tidigare att sammandraget på söndagen är ett mycket uppskattat program hos vår motorintresserade publik, säger SVT Sports t f sportchef Max Bursell.

SVT kommer utöver det att sända deltävlingen från rally-EM som avgörs i Värmland 7-8 juli.