De inre stridigheterna hotar Svenska Rallyts framtid

Styrelsen för det Svenska Bilsportförbundet var inte enig angående Svenska Rallyt. Därför avgick Magnus Berthling under tisdagen.

Men när det gäller på vilka grunder, går nu meningarna isär och där står ord mot ord.

Förbundets vice ordförande Urban Wahlberg sa bland annat så här till SVT Sport tidigare under onsdagen.

”Min syn är att vi hade lovat förbundsmötet och våra distriktsordföranden att inte gå in med mer pengar till Svenska Rallyt. Vi hanterar våra medlemmars pengar, och någonstans måste den gränsen gå, och den var passerad nu. I demokratisk ordning röstade vi i styrelsen om hur vi skulle göra, och den resulterade i 4-3 med att vi inte skulle gå in med mer pengar till Svenska Rallyt. Det är vad frågan handlade om”, sa Urban Wahlberg till SVT Sport tidigare under onsdagen.

Enligt Magnus Berthling förekom det en omröstning i förbundets styrelse.

Där hans alternativ var att bevara bolaget för Svenska Rallyt och organisationen intakt. Medan det andra alternativet som också vann majoritet i styrelsen var att försätta bolaget för Svenska Rallyt i konkurs.

”Omöjligt för mig att ställa mig bakom”

Svenska Rallyt ägs till hälften av det Svenska Bilsportförbundet och till hälften av Uvåns Näringslivscenter.

– Majoritetens förslag som röstades fram, att försätta bolaget i konkurs skulle innebära en stor ekonomisk förlust för Svenska Bilsportförbundet och man hade förmodligen också förlorat rätten att köra rallyt i framtiden. Som jag bedömer var det ett extremt ofördelaktigt förslag för förbundet och sporten. Det var omöjligt för mig att ställa mig bakom och administrera ett sådant förslag, säger Magnus Berthling.

Berthling fortsätter:

– Hade mitt alternativ fått majoritet så hade lösningen varit klar. Förbundet och Uvån hade gemensamt sålt bolaget till en nationell promotor och bolaget och organisationen hade funnits kvar, och vi hade startat upp förberedelserna för Svenska Rallyt 2022, säger han till SVT Sport.

Angående Urban Wahlbergs uttalande är Berthling väldigt kritisk.

– Jag vet inte vad hans motiv är att säga såhär, men det har mycket lite med verkligheten att göra enligt min uppfattning, säger Magnus Berthling till SVT Sport.

– Det jag främst vänder mig emot är att han utelämnar faktauppgifterna om att Svenska Bilsportförbundet vid en konkurs i Svenska Rallyts bolag skulle få en betydande ekonomisk smäll. Och möjligheterna att återhämta det är väldigt små, som jag bedömer det, fortsätter han.

Han vill också betona följande:

– Jag vill vara väldigt tydlig med att jag tycker att det här är ett extremt ogenomtänkt och ansvarslöst förslag som styrelsen tagit.

Olsson: Då har vi inget aval för VM 2022

Svenska Rallyts vd Glenn Olsson har följt turbulensen inom det Svenska Bilsportförbundet.

Han bekräftar att om rallyts bolag försätts i konkurs så står Sverige utanför VM-kalendern i rally.

– Om vi inte håller bolaget igång, så överlever inte promotoravtalet och det innebär att vi står utanför VM. Om bolaget blir försatt i konkurs så hävs vårt VM-avtal. Då har vi inget avtal för VM 2022 och inget VM i Sverige, säger Glenn Olsson till SVT Sport.

Hur ser du på turbulensen inom det Svenska Bilsportförbundet?

– Det är inga bra signaler mot omvärlden att vi har de här bekymren, och att Sverige visar upp den här bilden. Det känns tråkigt, och jag hoppas att vi kan försöka hitta en väg där vi kan hålla rallyt och bolaget vid liv, säger Glenn Olsson.