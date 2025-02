Det svenska hopplandslaget tog bland annat OS-guld i Tokyo och i VM 2022 – men är nu på väg att splittras.

Rolf-Göran Bengtssons topphäst Zuccero kan eventuellt komma att säljas. Malin Baryard-Johnssons Indiana har fyllt 16, Peder Fredricsons All In har pensionerats och Catch Me Not har hunnit bli 18 år.

Lägg därtill att Henrik von Eckermann inför Göteborg Horse Show deklarerade att King Edward, av många ansedd som en av världens bästa hopphästar någonsin, har gjort sitt sista mästerskap.

– Hästar är inte med lika länge som ryttarna. Det är alltid mer akut med hästar. Vi behöver fler och vi behöver jobba långsiktigt. Vi har haft en period i några år där vi har haft hästar på en hög nivå och nu faller några av dem ifrån, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.

– Arbetet med att hitta nya ämnen har pågått hela tiden. Det är inte bara köpa en ny häst och så är man med igen. Det tar flera år att bygga, säger Ankarcrona.

Hör von Eckermann och Ankarcrona om varför det är så svårt att ersätta hästarna i spelaren ovan.

EM i hoppning 2025 sänds i SVT