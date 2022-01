Göran Åkerström har varit chefsveterinär på FEI, internationella ridsportförbundet, sedan 2015 och reagerade starkt när han såg videoklippen.

– Jag blev oerhört upprörd och det tror jag gäller för de flesta. Jag ser bara reaktionerna inom vår organisation. Det är många som är väldigt upprörda, säger han.

Enligt RTL är det en närstående till Beerbaum som under de senaste två åren smygfilmat träningsmetoderna.

Och varför är det så fel?

– Man använder sig av en felaktig princip för att få hästen att hoppa högre. Man använder sig av smärta och det är helt enkelt inte acceptabelt. Man kan inte göra så.

Tyska förbundet utreder vad som hänt

Efter tyska tv-kanalens RTL:s publicering kontaktade FEI det tyska ridsportförbundet under onsdagsmorgonen och en utredning har påbörjats, berättar Göran Åkerström.

– Tyska förbundet har begärt att få hela bildmaterialet från RTL för att reda ut vem som har gjort vad och om materialet ur ett rättsligt perspektiv kan användas som bevis. Det är helt avgörande för hur man går vidare sedan.

Att det är en så pass känd ryttare det handlar om, hur påverkar det allting?

– Alla ryttare har ett ansvar för sina hästar, det är viktigt att understryka. Men någon som är så känd är ju naturligtvis en person som måste föregå med gott exempel. Och jag tycker det är väldigt viktigt att alla kända ryttare står upp för hästarnas bästa och enbart använder sig av metoder som är schyssta mot hästarna.

”Vi har ett väldigt strikt regelverk”

Det har ju förekommit liknande fall tidigare, hur vanligt ska man anta att det är?

– Det är sällan vi får in rapporter om just sådant här. Vi har haft andra fall kopplat till elsporrar här för något år sedan, vilket är en annan typ av metod som använder smärta för att åstadkomma resultat. Men just den här metoden... vi har ett väldigt strikt regelverk som finns där av en anledning: att verka avskräckande, säger Göran Åkerström och fortsätter:

– Att det nu visar sig inte räcka till 100 procent är tragiskt, men nu måste vi blicka framåt och se vad utredningen visar.

KLIPP: Se stjärnans otillåtna metod – anklagas för djurplågeri