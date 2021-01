Örebro vände och vann mot HV71: ”Det var tufft”

Örebro föll tungt i torsdags i Malmö. Men hemma i Behrn arena, där örebroarna bara gått poänglöst från en av 15 hemmamatcher i SHL, tog närkingarna snabb revansch.

Gästerna från Småland fick dock en kanonstart. Redan efter 40 sekunder tryckte Axel Holmström in första målet bakom Örebromålvakten Jhonas Enroth.

Och att Jönköpingslaget kvarten senare skulle utöka till 2–0 när Fredrik Forsberg stänkte in pucken i öppen bur i spel fem mot tre var inte särskilt ologiskt då HV71 har ligans starkaste powerplay – samtidigt som Örebro är sist i hela världen, i alla professionella ligor i boxplay.

Örebro kom igen

Men Örebro hämtade upp underläget i mellanperioden. Först rakade Ludvig Rensfeldt in 2–1 på en retur. Och lite senare kvitterade forwarden Linus Öberg när han först drog målvakten Jonas Gunnarsson och sedan elegant lyfte in pucken i mål.

20-åringen som nu är bästa målskytten i Örebro med elva fullträffar var märkbart nöjd efter andra perioden.

– En riktigt bra period. Vi är rejälare och vinner mer kamper. Utifrån det får vi kontringar och det gör vi mål på, sade Linus Öberg i C Mores pausintervju.

Drömmål av Andersson

Fyra minuter in i tredje perioden ordnade Jonathan Andersson ett drömmål helt på egen hand. Örebrobacken fick pucken på egen blå, satte fart och bröt till sist in framför mål och lyfte upp 3–2 i krysset. Drygt tio minuter senare satte också Robert Leino vackert 4–2 efter en superframspelning från Robin Kovacs. Joonas Rask skickade till sist in 5–2 i tom bur och Örebro ordande tredje segern av lika många möjliga mot HV71 denna säsong.

