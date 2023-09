Under OS 2021 tog Ariarne Titmus guld på såväl 200 som 400 meter frisim. Uppladdningen inför kommande mästerskap har dock fått en oväntad vändning. Höftskadan hon dragits med under en tid visade sig vara överkomlig, men under en magnetröntgen på höften upptäckte läkarna en utväxt på den högra äggstocken.

”Jag var livrädd för att kanske förlora äggstocken. Alla som känner mig vet att jag skulle ge upp allt i världen för att bli mamma, det är min största dröm”, skriver Titmus.

Lyckad operation

Förra veckan genomgick Titmus en lyckad operation där tumören avlägsnades från äggstocken. Hon skriver att hon mår bra och är lättad över att mardrömmen är över.

”Jag är en av de lyckligt lottade”, skriver Titmus och lägger sedan till:

”Att vara idrottare är tufft. Att vara kvinna är tufft. Jag har lärt mig att vara vältränad inte gör dig immun mot dessa saker”.