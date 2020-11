Knäskadad Näslund missar premiären: ”Som knivar som högg i knät”

– Jag vet inte riktigt hur det hände men när vi tränade i Laax i Schweiz hade jag lite fel riktning i ett hopp och var på väg ut ur banan och landade lite på höger ben först, men det var inget konstigt med landningen. Jag vet inte vart eller när skadan uppkom. När jag åkte ut ur banan och skulle bromsa var det som knivar som högg i knät när jag försökte belasta höger ben, säger den dubbla totala världscupvinnaren Näslund till SVT Sport.

Undersöktes i Stockholm i morse

Näslund undersöktes på plats i Laax i tisdags, flög sedan till Sverige och under torsdag morgon gjordes en undersökning med magnetkamera i Stockholm och en broskskada konstaterades. Svullnaden i knät under skadan måste gå ner innan rehab kan sättas in.

– Sedan kan jag börja aktivera musklerna igen och se hur knät svarar på det. Förhoppningsvis behöver man inte göra något ingrepp i knät. Då är det bara att köra igång successivt med träning och styrka igen. Det blir inget tävlande innan jul i alla fall.



Hur känns det att missa premiären?

– Tråkigt så klart. Samtidigt är det skönt att det inte är något värre, så det är ändå lite positivt fast ändå lite tråkigt, säger Näslund.

”Dag för dag”

När tror du själv att du är tillbaka?



– Jättesvårt att säga just nu. Jag hoppas att jag kan vara tillbaka i början av januari när det är Idretävlingar. Så jag hoppas jag är tillbaka efter årsskiftet. Men det är svårt att säga just nu. Man får ta det dag för dag och se vart det hamnar.